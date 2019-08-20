《經濟通通訊社２０日專訊》中國金融租賃（０２３１２）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月將盈轉虧。
集團指，錄得虧損，主要由於透過損益按公平值計算之財務資產之淨額錄得虧損所致。
（ｓｋ）
20/08/2019 17:05
【企業盈警】中國金融租賃（０２３１２）料中期將盈轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》中國金融租賃（０２３１２）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月將盈轉虧。
集團指，錄得虧損，主要由於透過損益按公平值計算之財務資產之淨額錄得虧損所致。
（ｓｋ）
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