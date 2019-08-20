《經濟通通訊社２０日專訊》長城一帶一路（００５２４）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月，將盈轉虧，錄得除稅後虧損淨額。
公司指，錄得虧損，主要由於出售上市證券之虧損淨額及有關持作買賣上市證券投資之未變
現公平值虧損所致。（ｓｋ）
20/08/2019 17:15
【企業盈警】長城一帶一路（５２４）料中期將盈轉虧
《經濟通通訊社２０日專訊》長城一帶一路（００５２４）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月，將盈轉虧，錄得除稅後虧損淨額。
公司指，錄得虧損，主要由於出售上市證券之虧損淨額及有關持作買賣上市證券投資之未變
現公平值虧損所致。（ｓｋ）
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