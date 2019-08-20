《經濟通通訊社２０日專訊》靈寶黃金（０３３３０）發盈警，預期截至今年６月底止，將
錄得９０００萬元人民幣虧損，較去年同期的虧損１﹒６７億元人民幣有所收窄。
集團指，虧損收窄，主要由於集團增加安全環保投入、擴大黃金生產及推行降本增效措施，
今年中期收入按年增加２３％，毛利率亦有所提升。（ｓｋ）
20/08/2019 17:54
【企業盈警】靈寶黃金料中期虧損將收窄至９０００萬元人民幣
《經濟通通訊社２０日專訊》靈寶黃金（０３３３０）發盈警，預期截至今年６月底止，將
錄得９０００萬元人民幣虧損，較去年同期的虧損１﹒６７億元人民幣有所收窄。
集團指，虧損收窄，主要由於集團增加安全環保投入、擴大黃金生產及推行降本增效措施，
今年中期收入按年增加２３％，毛利率亦有所提升。（ｓｋ）
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