【企業盈警】靈寶黃金料中期虧損將收窄至９０００萬元人民幣

《經濟通通訊社２０日專訊》靈寶黃金（０３３３０）發盈警，預期截至今年６月底止，將

錄得９０００萬元人民幣虧損，較去年同期的虧損１﹒６７億元人民幣有所收窄。

集團指，虧損收窄，主要由於集團增加安全環保投入、擴大黃金生產及推行降本增效措施，

今年中期收入按年增加２３％，毛利率亦有所提升。（ｓｋ）

