《小傳日記》摩笛又吹奏，好友紛紛走；魚缸現牛皮，再升機會微？

《小傳日記》缸友憧憬世界各國將會推出更多刺激經濟措施，花旗國魚缸噚晚（１９日）醒

神，連續兩日踢高。不過，香江連升四日好似遇到啲阻力，今朝低開３５點，報２６２５６，大

摩仲話香江經濟將會面臨進一步惡化，未來樓價跌幅最多達一成，本地磚頭佬同神州內需佬出現

回吐，令恆指最低見過２６１４９，縮水１４２點。

不過，隨住花旗國放寬對華為嘅禁令，有唔少資金流入手機設備佬；加上有醫藥佬力撐，魚

缸曾經轉升最多５６點，報２６３４７，可惜升勢都唔夠持久，下晝魚缸又再倒跌，最終魚缸全

日埋單跌咗６０點或唔夠半巴仙，報２６２３１，結束四連升，但仍企穩二萬六關同十天線

（約２５８２１），主板成交７９４﹒９億銀，比噚日少近１８巴仙。國貨企穩一萬關，升２３

點或唔夠半巴仙，報１０１３２點。

人行噚日推新招，推動降低貸款實際利率，Ａ場急升完今日就現回吐，上證收報２８８０點

，跌３點或唔夠半巴仙。深指收報９３２８點，跌唔夠１點，兩市成交５２３６億人仔。

重磅藍戰士普遍表現曳曳，大象（００００５）撻低近１巴仙，報５７﹒４銀。有傳阿里巴

巴好有可能今個月底嚟香江上市，但生發發（００３８８）都唔見咗４毫子，報２５２﹒４銀。

ＱＱ（００７００）縮水逾１巴仙，報３３３﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）回吐逾１巴仙，報

７７﹒４銀。神州移動（００９４１）逆市踢高逾１巴仙，報６７﹒２５銀。



＊嘉里業績佳缸友心情Ｈｉｇｈ，仲量行睇好內房佬仍吐＊



磚頭佬嘉里（００６８３）派成績表，中期基本純利飆成倍，缸友們梗係開心啦，所以今日

股價都抽高逾２巴仙，報２９﹒６銀。但其他磚頭佬好似無咩神氣咁，事關摩笛又吹奏，唱淡本

地地產。恆地（０００１２）回逾１巴仙，報３８﹒９銀。新地（０００１６）都潛逾２巴仙，

報１１６﹒７銀。新世界（０００１７）挫近１巴仙，報１０﹒２８銀。九置（０１９９７）跌

逾１巴仙，報４６﹒８銀。

神州要發展深圳，將佢變成國際金融中心，大家都抱住懷疑態度，但仲量聯行香江研究部話

，呢個政策利好深圳同廣州發展，內房佬噚日炒完呢個好消息後今日明顯回吐。中海外

（００６８８）輕微跌５仙，報２５﹒６５銀。融創（０１９１８）則反升５仙，報３４﹒５銀

。潤地（０１１０９）潛近１巴仙，報３１﹒４５銀。龍頭碧桂園（０２００７）挫近２巴仙，

報９﹒８２銀，係全日表現最差國貨佬。四條三恆大（０３３３３）就跪低逾２巴仙，報

１８﹒１６銀。



＊醫藥受追捧石藥最得寵，內需走兩極旺旺仆到直＊



醫藥佬今日載歌載舞，齊齊飛舞。石藥（０１０９３）畀富瑞睇好，話佢個估值吸引，仲維

持佢個「掃貨」評級同「他屐」，佢埋單半日起飛１１巴仙，報１４﹒４銀，係全日表現最佳藍

戰士同國指佬！中生製藥（０１１７７）同三生製藥（０１５３０）齊齊彈起近２巴仙，分別報

１０﹒１銀同１２﹒５８銀。藥明生物（０２２６９）出成績表，中期純利多８０巴仙，埋單微

彈唔夠１巴仙，報８３銀。藥明康德（０２３５９）中期就少賺咗１７巴仙，但有中金睇好同升

佢個「他屐」到去９２銀，埋單踢高近４巴仙，報８０﹒９５銀。

內需佬就各有各走，國貨新貴旺旺（００１５１）過去三日累升咗近一成之後，今日終於疲

倦仆低２巴仙，報６﹒３銀，係全日表現最差藍戰士！相反，潤啤（００２９１）連續幾日表現

唔錯，今日無跌低，繼續起飛近２巴仙，報４１﹒９銀，盤中高見４２﹒６銀，已經連續三日破

頂，勁！蒙牛（０２３１９）揚近２巴仙，報３１﹒７５銀。Ｈ＆Ｈ（０１１１２）挫１巴仙，

報３９﹒６銀。



＊終放寬禁令舜宇瑞聲勁，人仔屢創低鐵鳥好失威＊



花旗國商務部部長羅斯噚日終於開金口，決定將華為採購花旗國產品嘅臨時寬限期延長９０

日，雖然華為話延期唔會對佢業務產生實質性影響，不過手機設備佬照樣踢高。手機孖寶表現最

醒神，舜宇（０２３８２）曾經高見１０７﹒８銀，創逾四個月高，埋單鏟高近５巴仙，報

１０５﹒６銀。瑞聲（０２０１８）起哄逾３巴仙，報３８﹒５銀。華為概念佬通達

（００６９８）今日放榜，飆升一成，報０﹒５５銀，收復廿天線（約０﹒５３銀）。高偉電子

（０１４１５）高近１巴仙，報１﹒３３銀。

人仔中間價今日又再次軟腳蟹，續跌８９點子，已經係連跌第三日，報７﹒０４５４，續創

自２００８年３月底以嚟逾１１年新低。另外，也門分裂主義分子上星期六（１７號）襲擊沙特

石油生產設施，威脅原油Ｓｕｐｐｌｙ，油價隔晚高約２巴仙，神州鐵鳥都剎晒車。南航

（０１０５５）撻低逾３巴仙，報４﹒６５銀。東航（００６７０）跣低近２巴仙，報

３﹒８銀。國航（００７５３）縮水近２巴仙，報６﹒９銀。中銀航租（０２５８８）踢高逾半

巴仙，報６７﹒９銀，見三連升兼三連陽。「屐飛」（００２９３）蒸發近半巴仙，報

１０﹒６６銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

