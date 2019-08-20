【新股上市】消息指曠視科技擬「同股不同權」方式上市，籌７８億

《經濟通通訊社２０日專訊》內地媒體引述消息指，人工智能公司曠視科技將採用「同股不

同權」（ＷＶＲ）架構，在短期內向港交所（００３８８）提交上市申請，計劃集資１０億美元

（約７８億港元）。

曠視科技核心業務涉及人臉識別、圖像識別等人工智能算法，客戶包括阿里巴巴、ＯＰＰＯ

、中移動等。公司有望成為小米（０１８１０）、美團（０３６９０）後第三家「同股不同權」

企業。（ｈｌ）

