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即市新聞

20/08/2019 12:41

《匯海澤言－葉澤恆》留意央行行長年會，德拉吉或提較大刺激措施

　　《匯海澤言》一年一度的全球央行行長年會將於本周五（２３日）舉行，而今年的主題是
「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ　ｆｏｒ　Ｍｏｎｅｔａｒｙ　Ｐｏｌｉｃｙ」。中文明顯是講及貨幣
政策的挑戰。相信投資者知道，自金融海嘯以來，全球央行用了不同的手段去刺激經濟，總括而
言只是不過不失。美國聯儲局可以說是較成功的央行，特別是掌握進場及退場時間方面，基本上
是成功的。在當前經濟及貿易情況下，預料普遍央行行長都傾向寬鬆貨幣政策。

＊看鮑威爾會否提升貿易戰對經濟的影響＊

　　今次央行行長年會，筆者相信聯儲局主席鮑威爾及歐洲央行行長德拉吉將會成為焦點。筆者
認為，鮑威爾今次的講話可能反映聯儲局對未來經濟及利率的看法。從中美貿易戰及華為事件的
情況看，估計兩國之間的關係於未來一段時間將難以修復。即使民主黨於明年大選中勝出，其支
持特朗普貿易及華為政策，亦沒有太大的回轉空間。因此，中美關係將影響聯儲局對未來經濟及
利率走勢的看法。若鮑威爾支持兩國關係難於修復的話，筆者相信他可能暗示需要進一步減息，
去抵銷有關的影響。

＊看德拉吉會否留下Ｗｈａｔｅｖｅｒ　ｉｔ　ｔａｋｅｓ　２﹒０版本＊

　　至於歐洲央行行長德拉吉方面，筆者認為在他即將離任前，可能留下Ｗｈａｔｅｖｅｒ
ｉｔ　ｔａｋｅｓ的２﹒０版本。記得他在２０１２年７月時表示，為刺激歐洲地區經濟，央行
將採取任何手段應對。但七年多後的今日，歐洲經濟似乎又再陷入衰退的邊緣。作為歐元區經濟
之首的德國，其央行昨日便警告，第三季德國經濟又可以收縮。由於第二季已經出現收縮的情況
，若第三季持續，技術上德國經濟將出現衰退。
　　在目前經濟況下，似乎歐洲央行略處下風。如果德拉吉真的希望令區內經濟復甦，估計在任
內最後時間，可能提出一些大膽的措施去刺激經濟，包括恢復購買債券等。因此，歐元有機會可
能出現先跌後回升的情況。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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