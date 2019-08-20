《匯海澤言－葉澤恆》留意央行行長年會，德拉吉或提較大刺激措施

《匯海澤言》一年一度的全球央行行長年會將於本周五（２３日）舉行，而今年的主題是

「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｆｏｒ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｐｏｌｉｃｙ」。中文明顯是講及貨幣

政策的挑戰。相信投資者知道，自金融海嘯以來，全球央行用了不同的手段去刺激經濟，總括而

言只是不過不失。美國聯儲局可以說是較成功的央行，特別是掌握進場及退場時間方面，基本上

是成功的。在當前經濟及貿易情況下，預料普遍央行行長都傾向寬鬆貨幣政策。



＊看鮑威爾會否提升貿易戰對經濟的影響＊



今次央行行長年會，筆者相信聯儲局主席鮑威爾及歐洲央行行長德拉吉將會成為焦點。筆者

認為，鮑威爾今次的講話可能反映聯儲局對未來經濟及利率的看法。從中美貿易戰及華為事件的

情況看，估計兩國之間的關係於未來一段時間將難以修復。即使民主黨於明年大選中勝出，其支

持特朗普貿易及華為政策，亦沒有太大的回轉空間。因此，中美關係將影響聯儲局對未來經濟及

利率走勢的看法。若鮑威爾支持兩國關係難於修復的話，筆者相信他可能暗示需要進一步減息，

去抵銷有關的影響。



＊看德拉吉會否留下Ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ ｔａｋｅｓ ２﹒０版本＊



至於歐洲央行行長德拉吉方面，筆者認為在他即將離任前，可能留下Ｗｈａｔｅｖｅｒ

ｉｔ ｔａｋｅｓ的２﹒０版本。記得他在２０１２年７月時表示，為刺激歐洲地區經濟，央行

將採取任何手段應對。但七年多後的今日，歐洲經濟似乎又再陷入衰退的邊緣。作為歐元區經濟

之首的德國，其央行昨日便警告，第三季德國經濟又可以收縮。由於第二季已經出現收縮的情況

，若第三季持續，技術上德國經濟將出現衰退。

在目前經濟況下，似乎歐洲央行略處下風。如果德拉吉真的希望令區內經濟復甦，估計在任

內最後時間，可能提出一些大膽的措施去刺激經濟，包括恢復購買債券等。因此，歐元有機會可

能出現先跌後回升的情況。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

