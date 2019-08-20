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即市新聞

20/08/2019 15:58

《豐碩成果－盧穗欣》低息期持續，選高派息基金的兩大重點

　　《豐碩成果》環球央行對貨幣政策的取態愈趨寬鬆，美國聯儲局上月減息四分一厘的行動一
如市場預期；歐洲央行調整利率前瞻指引，暗示有減息可能；亞洲多個國家加入減息行列。
　　以過去２０年美國聯邦基金利率作參考，即使聯儲局於２０１６年開始加息，但市場仍處於
低息的大環境。直至今年第二季，環球增長動力開始減慢，部分央行出其不意宣布減息，部分則
暗示將會減息，以貨幣政策支持經濟繼續發展。面對低息環境持續，投資者對高派息基金的需求
不斷。
　　投資者在揀選高派息基金的時候，必需留意兩個重點：１）基金持有的投資是否高息資產，
２）基金的高派息是否穩定。

＊高息資產的配置＊

　　現時市面上的高派息基金，一般會配置不同類型資產，從不同渠道獲取收益，例如高息股、
高息債券及房地產信託（ＲＥＩＴ）。這些資產的特點是具備穩定的收入，因此派發的股息或債
息都較穩定，可以支持基金向投資者提供高派息。
　　例如亞洲高息房地產債券的收益率普遍介乎６－９％，房地產信託的股息率大約５％，基建
類高息股的股息率大約４％。所以投資者可以參考基金單張，了解基金組合當中的高息資產比例
，以及整體投資組合的收益率，衡量基金是否可以持續派發高息。
　　舉例一隻基金的整體投資組合收益率為６﹒０％，而基金的派息率亦大約處於６％左右水平
，代表基金有足夠的高息資產支持派息。

＊留意派息穩定性＊

　　至於基金的派息是否穩定，投資者可以參考過往的派息紀錄，例如基金在過去１２個月的派
息變化。一方面可留意年度化派息率，看看基金是否保持穩定的派息率。例如一隻以美元為單位
，平均年度化派息率約６％的基金，上下幅度應該介乎１％以內。
　　另一方面，要留意派息是不是大部分時間均來自收入。如果派息紀錄顯示基金的派息在大部
分時間主要來自收入，代表基金有較大機會維持穩定派息。相反若派息很多時候大部分來自資本
，意味投資組合的收益不足以支持派息，基金有機會下調派息，令派息的穩定性大打折扣。
　　最後，投資者不妨參考基金的投資目標與定位。例如基金是否透過積極管理，務求在不同市
況下達到正數總回報。因為該類型基金通常著重風險與回報的平衡，較適合作中長線投資。
《東亞聯豐投資董事總經理　盧穗欣》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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