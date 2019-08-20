港股連升四日後回吐，全日收跌６０點報２６２３１，成交７９５億



《經濟通通訊社２０日專訊》人行隔晚（１９日）突出新招推動降低貸款實際利率，德國亦

正在籌備財政刺激措施，加上美國擬放寬對華為的禁令，歐美股市隔晚全線造好。港股連升四日

累漲１０１０點後，今早低開３５點，未幾一度最多跌１４２點，全日低見２６１４９點。隨著

醫藥股及手機設備股不斷有資金湧入，港股止跌回升，最多反彈５５點，全日高見２６３４７點

。

不過，本地地產股出現回吐，加上匯控（００００５）及友邦（０１２９９）等重磅股捱沽

，港股午後再度轉跌，最終全日收跌６０點或０﹒２３％，報２６２３１點。主板成交

７９４﹒９億元，較昨日減少近１８％。國企指數報１０１３２，升２３點或０﹒２３％。

內地表現牛皮，上證綜指收報２８８０點，跌３點或０﹒１１％；深成指報９３２８點，軟

不足１點。兩市合共成交５２３６億元人民幣，按日減少１０％。



＊康哲石藥逆市飆逾一成，美暫緩華為禁令舜宇造好＊



醫藥股普遍逆市造好，石藥（０１０９３）昨日公布中期業績後持續受捧，最新更獲瑞信升

目標價，由１４﹒４５調高至１５﹒８４元，評級由中性升至跑贏大市，全日急升１１﹒１１％

，報１４﹒４０元，為升幅最大藍籌及國指股。其他同業方面，康哲藥業（００８６７）漲

１５﹒６９％，報８﹒９２元。中生製藥（０１１７７）升１﹒７１％，報１０﹒１元。綠葉製

藥（０２１８６）揚４﹒０６％，報５﹒８９元。藥明康德（０２３５９）揚３﹒７８％，報

８０﹒９５元。藥明生物（０２２６９）窄幅升０﹒７３％，報８３元。

據外電引述消息人士報道，美國商務部料將華為購買美國企業產品的臨時許可證延長９０日

，讓華為在原先到期日（１９日）後可繼續購買美國產品，帶動手機設備股受捧。舜宇

（０２３８２）漲４﹒８７％，報１０５﹒６元。瑞聲（０２０１８）本周五（２３日）放榜，

全日升３﹒２２％，報３８﹒５元。通達（００６９８）飆一成，報０﹒５５元。富智康

（０２０３８）走高２﹒１７％，報０﹒９４元。丘鈦（０１４７８）跌１﹒７７％，報

７﹒７６元。

中資電訊股亦逆市造好，中移動（００９４１）漲１﹒５１％，報６７﹒２５元。中聯通

（００７６２）窄幅升０﹒５１％，報７﹒８５元。中電信（００７２８）揚０﹒２８％，報

３﹒５５元。５Ｇ概念股方面，長飛光纖（０６８６９）升２﹒６３％，報１３﹒２６元。中國

鐵塔（００７８８）漲０﹒５４％，報１﹒８７元。中興通訊（００７６３）跌１﹒２１％，報

１９﹒５４元。中通服務（００５５２）軟０﹒４％，報４﹒９９元。



＊旺旺三連升後回吐領跌藍籌，安踏李寧逆市創新高＊



內需股個別發展，旺旺（００１５１）過去三日累漲近一成後，全日回吐２﹒３３％，報

６﹒３元，為表現最差藍籌。潤啤（００２９１）升２﹒２％，報４１﹒９元，盤中高見

４２﹒６元，連續三日破頂。青啤（００１６８）軟０﹒１％，報５２﹒２５元。統一

（００２２０）急升８﹒３８％，報９﹒３１元。康師傅（００３２２）漲４﹒６５％，報

１２﹒６元。

體育用品股方面，安踏（０２０２０）揚４﹒５３％，報６１﹒１５元，盤中高見６２﹒６

元，創上市新高。李寧（０２３３１）走高４﹒０４％，報２１﹒９元，盤中高見２２元，創逾

八年半新高。３６１度（０１３６１）中期多賺約一成，全日急升２４％，報１﹒５５元。特步

（０１３６８）明日放榜，全日升５﹒５％，報５﹒７５元。

內房股回軟，碧桂園（０２００７）走低１﹒８％，報９﹒８２元，為跌幅最大國指股。恆

大（０３３３３）挫２﹒４７％，報１８﹒１６元。潤地（０１１０９）上半年多賺近四成四，

惟全日仍軟０﹒９４％，報３１﹒４５元。中海外（００６８８）跌０﹒１９％，報２５﹒６５



＊匯控友邦隨市下滑１％，人行新利率機制拖累內銀＊



重磅股方面，匯控挫０﹒９５％，報５７﹒４元。港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報

２５２﹒４元。騰訊（００７００）跌１﹒０１％，報３３３﹒４元。友邦蒸發１﹒０９％，報

７７﹒４元。平保（０２３１８）軟０﹒０６％，報９０﹒５５元。

人民銀行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機制，今日首次公布改革後的ＬＰＲ。一年期的

新ＬＰＲ報４﹒２５％，較舊機制下的４﹒３１％，下跌了６個基點。人行貨幣政策司司長孫國

峰表示，短期內貸款利率下降或影響銀行息差盈利，內銀股全線受壓。建行（００９３９）走低

０﹒６９％，報５﹒７３元。工行（０１３９８）跌０﹒８％，報４﹒９４元。農行

（０１２８８）軟０﹒３３％，報３元。中行（０３９８８）下滑０﹒３３％，報３﹒０１元。

郵儲行（０１６５８）跌０﹒４４％，報４﹒４９元。招行（０３９６８）逆市升０﹒２７％，

報３６﹒９元。交行（０３３２８）挫０﹒７５％，報５﹒２９元。（ｔｔ）

