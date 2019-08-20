【修例風暴】林鄭：監警會將聘海外專家及增委員查警處理示威手法

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議前見傳媒。林鄭月娥表示，明白

不少市民對現時社會粉爭有擔心及疑問，想知道事實，她強調監警會一直以來沒有停止工作，未

來將會聘請海外專家及增加委員，處理市民對警方執法的投訴，並會於半年內提交６月９日至７

月５日反修例運動的調查報告，有關報告亦會公開。

林鄭月娥指，就警方執法手法的最新投訴數字為１７４宗，當中５３宗與７２１元朗襲擊事

件有關。她表示，面對多次公眾活動及衝突事件的投訴，明白大眾希望知道警方處理的常規如何

，當中是否有不足等，因此監警會將進行事實調查研究，找出事實、作出檢討及提出意見。

林鄭表示，有關調查沒有一個終結調查期，因現時事件仍在發生，監警會將先提交６月９日

至７月５日的報告，伸延部分亦一定會包括７２１元朗事件。

她又表示，由於收到的資料眾多，現時已達２﹒４萬條資料，調查範圍亦大，監警會將聘請

海外專家包括２０１１處理過英國騷亂的專家，同時會增加監警會內委員人數，但她拒絕透露會

否加入泛民人士，只是重申監警會是專責部門，亦有督導委會員。對於有行會成員提出設立其他

委員會，林鄭月娥表示，一直都有不同人士向她提出意見，她願意聆聽。（ｆｗ）（ｚｚ）

