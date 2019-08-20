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即市新聞

20/08/2019 13:38

【香港政情】男長者醉酒被捕疑遭警施虐，林卓廷記者會播閉路片段

　　《經濟通通訊社２０日專訊》民主黨稱收到多名市民投訴，指警方曾濫用私刑，其中一宗嚴
重個案，民主黨取得醫院內升降機的閉路電視片段，顯示一名因醉酒涉襲警被捕及送院的６２歲
男長者，被軍裝警察連環虐打，令事主及家人身心受創。
　　民主黨立法會議員林卓廷以及社區主任郭㙟豐經法定程序，取得事主被虐打片段，事主的兩
名家人亦會講述事件。
　　事主鍾先生在６月２５日晚因飲醉酒與人發生爭執，在晚上１１時許被捕並送入醫院，從民
主黨經合法定程序取得的閉路電視片段可見，事主當時被綁在病床上，兩名軍裝警員在兩則不斷
虐打事主，包括用衫塞口、用警棍塞下體及肛門、打臉，更強行拗斷事主的右手無名指一截，並
恐嚇事主要「搞佢屋企人」。
　　事主的小兒子指，當日到醫院見到父親時，因醫護人員拒絕他如廁的要求，最後失禁尿床，
後來才知警員曾將有尿的被單塞入父親的口中，「警察要他飲自己的尿！」
　　他又指，其父翌日即６月２６日晚上保釋回家前，一直沒有說出被虐打，並指醉酒後不知發
生何事，清醒後發現右手無名指被屈斷，身體多處有瘀痕，周身傷及下體感非常痛楚。
鍾先生指，曾就事件到投訴警察課代父親向警方投訴，惟只取得投訴編號後，事件亦不了了之，
感到投訴無門、走投無路、非常憤怒，亦相當無奈，「我們除了驚之外，都無事可做，作為小市
民只想取回公道！」
　　林卓廷指對事件感非常震驚，警方虐打完全無頑抗能力、對警員沒有傷害的長者，事件警方
沒有任何理由可推卸責任，又斥警員敗壞警隊綱紀，要求警方徹查事件，並將涉事警員要撤職。
（ｆｗ）（ｚｚ）

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