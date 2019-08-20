【修例風暴】將軍澳昨晚發生斬人事件，《信報》女記者中刀危殆

《經濟通通訊社２０日專訊》將軍澳連儂隧道凌晨發生斬人案，３名傷者中２６歲姓黃女傷

者，據悉原為《信報》副刊記者，月初剛呈辭，她身中多刀，手、肩、背均負傷，現時有嚴重內

出血，情況仍然危殆，需醫深切治療部。

民主黨立法會議員鄺俊宇對於昨感到極度憤怒，他嚴正譴責凌晨的暴力行為，並要求警方立

即嚴正執法及將有關男子緝拿。

特首林鄭月娥出席行政會議前表示，就將軍澳發生斬人案，警務處會嚴肅跟進及依法處理。

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