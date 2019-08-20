【香港政情】警員涉嫌向老伯施虐，警方：嚴肅跟進

《經濟通通訊社２０日專訊》就今日上午有政黨公布一宗於６月底發生，涉及有警務人員懷

疑在北區醫院病房內襲擊一名病人的事件，警方發新聞稿表示高度關注，已即時將案件交由新界

南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。

警方重申，絕不容許任何警務人員濫用私刑，會公平公正嚴肅依法跟進，絕不偏私。警方同

時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。（ｆｗ）（ｚｚ）

