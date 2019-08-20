《經濟通通訊社２０日專訊》就今日上午有政黨公布一宗於６月底發生，涉及有警務人員懷
疑在北區醫院病房內襲擊一名病人的事件，警方發新聞稿表示高度關注，已即時將案件交由新界
南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。
警方重申，絕不容許任何警務人員濫用私刑，會公平公正嚴肅依法跟進，絕不偏私。警方同
時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。（ｆｗ）（ｚｚ）
20/08/2019 14:30
【香港政情】警員涉嫌向老伯施虐，警方：嚴肅跟進
《經濟通通訊社２０日專訊》就今日上午有政黨公布一宗於６月底發生，涉及有警務人員懷
疑在北區醫院病房內襲擊一名病人的事件，警方發新聞稿表示高度關注，已即時將案件交由新界
南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。
警方重申，絕不容許任何警務人員濫用私刑，會公平公正嚴肅依法跟進，絕不偏私。警方同
時呼籲，任何人如有涉及案件的資料，請與警方聯絡。（ｆｗ）（ｚｚ）
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