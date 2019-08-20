【修例風暴】梁定邦：撤回條例要求合理，不應排除設獨委會可能

《經濟通通訊社２０日專訊》行政長官林鄭月娥宣布，監警會將聘海外專家加入調查， 調

查６月９日至今的警察投訴，又指政府會馬上展開工作構建對話平台，邀請各方對話。監警會主

席梁定邦表示，政府要正式撤回修例，將條例「適當地埋葬」（Ｐｒｏｐｅｒ ｂｕｒｉａｌ）

，オ可平息民憤。他又認為， 撤回條例的要求十分合理，政府不應排除稍後成立獨立調查委員

會的可能。

梁定邦接受《南華早報》專訪時提及，警方現時除了執法外，亦要處理其他支持示威者的市

民的民憤，惟警察執法愈多，便容易招人反感，形成惡性循環，若事件無法政治解決，香港會面

對一場內耗的戰爭或愈來愈嚴重的螺旋式衝突。

他稱，政治解決的方案，必須來自中央政府及特首林鄭月娥共同決定，他認為過去幾天即使

仍存在少量衝突場面，但局面大致平和，政府是時候交出解決方案。

梁定邦指出，目前示威者要求的撤回反送中條例修訂，是非常合理（ｅｍｉｎｅｎｔｌｙ

ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ），即使特首早前表明法案已「壽終正寢」，但正式宣布撤回修例，才算

是「適當地埋葬」修訂工作，紓緩民憤。

梁亦建議，政府不應排除稍後成立獨立調查委員會的可能，宜集中討論如何改善警隊，部分

違法執法人員應否負責，則由內部紀律聆訊處理。（ｆｗ）（ｚｚ）

