【香港政情】司法機構委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光為區院法官

《經濟通通訊社２０日專訊》司法機構今日（２０日）宣布委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光

為區域法院法官。有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。所有任命均於明

日（２１日）起生效。（ｆｗ）（ｚｚ）

