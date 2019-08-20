《經濟通通訊社２０日專訊》司法機構今日（２０日）宣布委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光
為區域法院法官。有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。所有任命均於明
日（２１日）起生效。（ｆｗ）（ｚｚ）
20/08/2019 17:08
【香港政情】司法機構委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光為區院法官
《經濟通通訊社２０日專訊》司法機構今日（２０日）宣布委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光
為區域法院法官。有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。所有任命均於明
日（２１日）起生效。（ｆｗ）（ｚｚ）
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