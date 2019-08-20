《經濟通通訊社２０日專訊》將軍澳「連儂隧道」凌晨發生斬人案，被中年持刀男子斬傷的
２６歲黃姓女傷者，原為《信報》副刊記者，現仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。盈科拓展主
席李澤楷已透過《信報》向其家人轉達深切慰問，並表示會支付受襲記者的一切醫療及復康開支
，亦祝願她早日康復。李澤楷重申，強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法。
（ｆｗ）（ｚｚ）
20/08/2019 17:28
【修例風暴】李澤楷：反對暴力，會支付受襲記者一切醫療復康開支
《經濟通通訊社２０日專訊》將軍澳「連儂隧道」凌晨發生斬人案，被中年持刀男子斬傷的
２６歲黃姓女傷者，原為《信報》副刊記者，現仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。盈科拓展主
席李澤楷已透過《信報》向其家人轉達深切慰問，並表示會支付受襲記者的一切醫療及復康開支
，亦祝願她早日康復。李澤楷重申，強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法。
（ｆｗ）（ｚｚ）
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