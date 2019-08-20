【修例風暴】譚文豪已向國泰航空呈辭：保護國泰不再受到無理攻擊

《經濟通通訊社２０日專訊》公民黨立法會議員譚文豪表示，今日已向他任職的國泰航空

（００２９３）辭任機師一職，即時生效。

他表示，自從２０１６年立法會選舉已來，已經屢屢有人以他的職業大做文章，他決定放棄

這份曾經熱愛的工作，以保護國泰這間立足香港７０年的航空公司不再遭受無理攻擊。

譚文豪又批評中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，是「白色恐怖」，由前

線員工到集團行政總裁都因為政治審判而辭職。（ｆｗ）（ｚｚ）

