《股金豐采－涂國彬》油銅乏力，弱勢依然

《股金豐采》大宗商品近期表現不如意，主要受到需求端擔憂的制約，即便隨著市場情緒改

善，風險資產普遍有反彈，但大宗商品的上行動能有所受限。



＊需求擔憂持續＊



對於油價來說，供應端還是有不少好消息，一方面是產油國有意擴大減產的規模，包括沙特

表示不會坐看油價下跌不理，會採取一切必要行動穩定市場。另一方面，地緣政治衝突持續，中

東局勢時不時地緊張起來，雖然對油市的影響短暫。

需求端來看，全球經濟增長速度放慢這個大環境是主因，ＩＭＦ不止一次下調對全球經濟成

長的展望，愈來愈多央行也坐不住了，紛紛表達出對前景的擔憂，不得不改變貨幣政策，想辦法

刺激經濟。再加上中美貿易戰的雪上加霜，談判過程相當坎坷，短期內恐怕難有特別樂觀的進展

。每一次有壞消息，大宗商品都會很敏感並受到壓力。



＊銅價重心下移＊



油價原本在今年以來前四個月表現強勁，從５月開始面對壓力，隨後就保持在５０至６０美

元的震盪。８月曾一度低探５０美元的支持，隨後又做出反彈，目前回到５５美元之上。只是上

行動能始終有限，需求端陰霾持續，好難令油價重新回到年內前四個月的升勢中去，短期內６０

和６５美元分別是較大阻力位。

同樣的需求端問題也帶到銅價中，５月開始重心不斷向下，８月大部分時間都在５８００美

元下方，即便是近期市場情緒改善，銅價也始終無法有大突破，恐持續維持弱勢。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

