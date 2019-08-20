《神州經脈》ＬＰＲ降幅符預期，美放寬華為禁令，滬指止四連升

《神州經脈》中國銀行間同業拆借中心今日首次公布改革後的ＬＰＲ，人行貨幣政策司司長

孫國峰承認，短期內貸款利率下降也可能會對銀行的息差、盈利有一定的影響，銀行、券商等權

重板塊偏軟拖累股指表現，滬綜指早段略升，盤中窄幅升跌，全日倒跌０﹒１１％，報２８８０

點，結束四連升。創業板指跌０﹒６９％。

人民銀行今日進行５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平２﹒５５％。公

開市場今日淨回籠１００億元，連續第二日淨回籠。兩市全日成交額５２３６億元，按日減少

１０％。



＊改革後ＬＰＲ首公布，下調幅度基本符預期＊



人民銀行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機制，包括新增５年期以上品種，報價銀行擴至

包括外資、民營的１８家。全國銀行間同業拆借中心今日首次公布改革後的ＬＰＲ。一年期的新

ＬＰＲ報４﹒２５％，較舊機制下的４﹒３１％，下跌了６個基點，基本符合市場預期；而新增

的５年期ＬＰＲ報４﹒８５％。

人民銀行副行長劉國強在國新辦吹風會表示，推出新的ＬＰＲ形成機制，旨在推進利率市場

化改革，由各報價行按市場化原則報價，並由銀行參考ＬＰＲ自主加點定價，有利於疏通貨幣政

策傳導機制，提高市場配置資源的效率，促進降低企業融資成本，縮小國家調控政策與實體經濟

感受之間的落差。

這次改革主要有以下幾點考慮：第一，提高ＬＰＲ市場化程度。第二，推動銀行運用ＬＰＲ

，盡快在新發放的貸款中主要參考ＬＰＲ定價，並在浮動利率貸款合同中以ＬＰＲ作為參考基準

。第三，堅決打破貸款利率隱性下限。明確要求各銀行不得通過協同行為，以任何形式設定貸款

利率定價的隱性下限。



＊華府延長華為採購美國產品臨時寬限期９０日＊



美國商務部長羅斯表示，美國政府將華為採購美國產品的臨時寬限期延長９０日，但同時又

將另外４０多間華為子公司列入黑名單。商務部長羅斯宣布今次決定，新的寬限期由周四開始，

旨在給美國各地的消費者提供必要的時間，讓他們從華為設備轉換到其他公司。

華為在一份聲明中表示，反對美國商務部將另外４６家華為實體列入實體清單。美國選擇在

這個時間點做出這個決定，再次證明該決定是政治驅動的結果，與美國國家安全毫無關係。華為

呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出實體清單。稱此舉沒有改變華為被不公正對

待的事實。不管臨時許可延期與否，華為經營受到的實質性影響有限，將繼續聚焦做好自己的產

品，服務於全球客戶。

另外，商務部又將４６間華為子公司納入黑名單之中，令受禁令影響的華為實體總數增加到

１００多間，當地涉及澳洲、中國、法國及意大利等多國的子公司。

不過，據《路透》引述日本最大電信公司ＮＴＴ Ｄｏｃｏｍｏ在網站上公布，將從周三（

２１日）開始恢復訂購華為Ｐ３０Ｐｒｏ智能手機，將在上午１０點開放預購，並預計於９月開

賣。日本媒體報道，Ｄｏｃｏｍｏ表示，會重啟「Ｐ３０Ｐｒｏ」預購，「是基於美國商務部延

長對華為的禁令寬限期限等因素所做出的決定」。



＊國務院總理李克強到訪哈爾濱＊



國務院總理李克強在黑龍江哈爾濱主持召開部分省份穩就業工作座談會，研究部署進一步穩

就業政策措施。李克強表示，要精心組織開展職業培訓，用好失業保險基金結餘中拿出的

１０００億元人民幣資金，加快實施職工技能提升和轉崗轉業培訓，只要有需求、用得好，資金

還可以再增加。抓緊做好今年高職院校擴招工作。在當前形勢下，還要發揮全國２０００多所技

工院校作用，擴大招生規模，並納入各地統一的招生平台，培養更多技能人才，緩解就業結構性

矛盾。

各地各相關部門要壓實穩就業責任，加強協調配合，密切跟蹤就業形勢。突出抓好高校畢業

生、退役軍人、農民工等重點群體就業。做好城鎮各類困難人員就業幫扶和托底安置工作，兜住

民生底線。

發揮新產業新業態促進拓展新就業崗位的作用。深入推進大眾創業、萬眾創新，發揮創業帶

動就業的倍增效應。利用國內市場大的優勢，推動「互聯網＋」、數字經濟、平台經濟等在更多

領域發展，大力發展養老、托幼、健康等現代服務業，壯大新動能，釋放巨大就業潛力。



＊上海自貿區臨港新片區揭牌＊



中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區今日正式揭牌。上海市政府發布《中國（上海）自

由貿易試驗區臨港新片區管理辦法》，自今日起施行。《辦法》鼓勵臨港在電信、保險、證券、

科研和技術服務、教育、衛生等重點領域加大對外開放力度，放寬註冊資本、投資方式等限制，

促進各類市場主體公平競爭，推動集成電路、人工智能、生物醫藥、航空航天、新能源汽車、高

端智能裝備等產業集聚。

《辦法》又提出，要在新片區內先行先試金融業對外開放措施，落實放寬金融機構外資持股

比例、拓寬外資金融機構業務經營範圍等，支持境外投資者設立各類金融機構，保障中外資金融

機構依法平等經營。

同時，還支持金融機構為新片區內企業和非居民提供跨境發債、跨境投資併購和跨境資金集

中運營等跨境金融服務。支持金融機構為新片區內企業開展離岸轉手買賣業務，提供高效便利的

跨境金融服務。支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資、跨境保險資產管理等業務。

（ｃａ）

