《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區
今日將正式揭牌。
臨港新片區位於上海東南角的臨港地區，地處長江口和杭州灣交匯處，北臨浦東國際機場，
南接洋山深水港，背靠長三角廣闊腹地，地理區位優勢明顯。
新片區先行啟動區域面積為１１９﹒５平方公里，主要聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能
、航空航天等多個前沿產業。
20/08/2019 08:58
【駐滬專電】上海自貿區臨港新片區今日揭牌
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區
今日將正式揭牌。
臨港新片區位於上海東南角的臨港地區，地處長江口和杭州灣交匯處，北臨浦東國際機場，
南接洋山深水港，背靠長三角廣闊腹地，地理區位優勢明顯。
新片區先行啟動區域面積為１１９﹒５平方公里，主要聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能
、航空航天等多個前沿產業。
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