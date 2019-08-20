《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海媒體報道，上海臨港特斯拉超級工廠
項目一期昨日順利取得首張綜合驗收合格證－－動力站房綜合驗收合格證。
從１６日進行申報，到１９日完成驗收並取得綜合驗收合格證，特斯拉超級工廠項目僅用了
３個自然日，距離簽訂土地出讓合同也僅僅１０個月的時間，刷新了臨港新片區的綜合驗收審批
新紀錄。
20/08/2019 09:09
【駐滬專電】特斯拉獲首張綜合驗收合格證
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海媒體報道，上海臨港特斯拉超級工廠
項目一期昨日順利取得首張綜合驗收合格證－－動力站房綜合驗收合格證。
從１６日進行申報，到１９日完成驗收並取得綜合驗收合格證，特斯拉超級工廠項目僅用了
３個自然日，距離簽訂土地出讓合同也僅僅１０個月的時間，刷新了臨港新片區的綜合驗收審批
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