【駐滬專電】特斯拉獲首張綜合驗收合格證

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海媒體報道，上海臨港特斯拉超級工廠

項目一期昨日順利取得首張綜合驗收合格證－－動力站房綜合驗收合格證。

從１６日進行申報，到１９日完成驗收並取得綜合驗收合格證，特斯拉超級工廠項目僅用了

３個自然日，距離簽訂土地出讓合同也僅僅１０個月的時間，刷新了臨港新片區的綜合驗收審批

新紀錄。

