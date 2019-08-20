【人行新招】新機制ＬＰＲ今將發布，市場料小幅下調

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制，今日即

將公布改革後的首個ＬＰＲ報價。根據人行公告，新的ＬＰＲ由原有的多參考貸款基準利率進行

報價，改為按照公開市場操作利率尤其是１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）加點形成。

據《證券時報》報道，市場普遍認為，首次ＬＰＲ利率水平或較１年期貸款基準利率下調５

個基點至１０個基點左右，新的ＬＰＲ推出後預計短期內貸款實際利率不會有明顯變動，利率下

行將是緩慢過程。

申萬宏源首席銀行業分析師馬鯤鵬預計，３﹒９１５％是當前貸款利率的實際底線，ＬＰＲ

肩負著「最優貸款利率」的稱號，預計在銀行與借款人的定價中會被作為新的貸款利率底線，預

計首次ＬＰＲ報價較大機會介於３﹒９１５％至４﹒３５％。

民生銀行首席宏觀研究員溫彬則表示，從更長遠來看，未來ＬＰＲ定價也可以參考更多的利

率，如期限更短、靈活性更強的逆回購利率，以形成一個更完善的利率市場化機制。同時，考慮

到未來銀行的利率風險會上升，有必要加快完善利率衍生品市場，幫助銀行和企業對沖利率波動

。



＊新ＬＰＲ變相減息，料人民幣受壓＊



人民幣兌一美元即期（ＣＮＹ）周一（１９日）收盤僅微升１點，日內整體波幅有限，中間

價則跌逾５０點創逾１１年以來新低。交易員表示，市場關注今日新ＬＰＲ的變化，變相減息預

期也會部分增加人民幣貶值壓力。另外，中美貿易戰仍未見緩解，預料人民幣或穩中略跌。

（ａｃ）

