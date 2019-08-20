《經濟通通訊社２０日專訊》深圳市政府黨組１９日下午召開擴大會議，傳達學習貫徹「支
持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」精神，研究市政府系統貫徹落實舉措。會議強
調，要抓住重大歷史機遇，謀劃一批有含金量、示範性的重大改革創新政策，爭取一批有引領性
、突破性的先行先試政策，創造一批可復制、可推廣的改革經驗，努力創造讓世界刮目相看的新
的更大奇跡。（ｃｔ）
20/08/2019 08:22
【深圳先行】深圳黨組會議：謀劃有含金量、示範性的改革創新政策
《經濟通通訊社２０日專訊》深圳市政府黨組１９日下午召開擴大會議，傳達學習貫徹「支
持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」精神，研究市政府系統貫徹落實舉措。會議強
調，要抓住重大歷史機遇，謀劃一批有含金量、示範性的重大改革創新政策，爭取一批有引領性
、突破性的先行先試政策，創造一批可復制、可推廣的改革經驗，努力創造讓世界刮目相看的新
的更大奇跡。（ｃｔ）
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