《經濟通通訊社２０日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）表示，目前該行貸款合同修訂
和系統改造均已按要求完成，完全支持在信貸投放中運用ＬＰＲ、ＳＨＩＢＯＲ等市場化利率進
行定價。興業銀行在人民銀行公告後第一個交易日，首筆ＬＰＲ利率衍生品成交便由該行與星展
銀行完成。
興業銀行半日收升０﹒４４％。（ｃｔ）
20/08/2019 12:06
【人行新招】興業銀行：已完成首筆ＬＰＲ利率衍生品成交
《經濟通通訊社２０日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）表示，目前該行貸款合同修訂
和系統改造均已按要求完成，完全支持在信貸投放中運用ＬＰＲ、ＳＨＩＢＯＲ等市場化利率進
行定價。興業銀行在人民銀行公告後第一個交易日，首筆ＬＰＲ利率衍生品成交便由該行與星展
銀行完成。
興業銀行半日收升０﹒４４％。（ｃｔ）
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