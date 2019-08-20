【人行新招】興業銀行：已完成首筆ＬＰＲ利率衍生品成交

《經濟通通訊社２０日專訊》興業銀行（滬：６０１１６６）表示，目前該行貸款合同修訂

和系統改造均已按要求完成，完全支持在信貸投放中運用ＬＰＲ、ＳＨＩＢＯＲ等市場化利率進

行定價。興業銀行在人民銀行公告後第一個交易日，首筆ＬＰＲ利率衍生品成交便由該行與星展

銀行完成。

興業銀行半日收升０﹒４４％。（ｃｔ）

