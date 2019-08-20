【人行新招】民行：建議下調ＭＬＦ利率，從而引導ＬＰＲ下行

《經濟通通訊社２０日專訊》民生銀行首席經濟學家溫彬表示，９月１８日美聯儲減息已經

成為大概率事件，而人民銀行下次ＬＰＲ報價是９月２０日，他建議，人行應在９月１９日下調

ＭＬＦ利率１５ＢＰ，從而繼續引導９月２０日的ＬＰＲ利率下行，推動降低實體經濟融資成本

，鼓勵投資和消費，持續擴大內需，應對外部不確定性變化，確保經濟保持平穩運行。

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