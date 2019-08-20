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20/08/2019 09:44

【修例風暴】疑散播不實言論，推特及ｆｂ封殺多個「網軍」專頁

　　《經濟通通訊社２０日專訊》在香港，持續超過兩個月的修訂《逃犯條例》風波持續升級，
在運動中擔當重要角色的社交網站Ｔｗｉｔｔｅｒ和Ｆａｃｅｂｏｏｋ，周一（１９日）宣布，
關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不
實言論。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ在官網發新聞稿表示，已經主動清除包括７個ｐａｇｅｓ專頁、３個
ｇｒｏｕｐｓ群組、以及５個ａｃｃｏｕｎｔｓ帳戶；Ｆａｃｅｂｏｏｋ直斥這些帳戶發表的帖
子，涉及針對香港反修例示威發表示實內容，當中更有部分屬於虛假帳戶。被刪除的帳戶之中，
有１５５００個粉絲追隨其中一個或多個已停用的網頁，也有至少一個被關閉的群組，其成員多
達２２００個用戶。Ｆａｃｅｂｏｏｋ並在聲明中舉例，圖示公開部分不誠實專頁，包括「香港
時政直擊」、「港人討論區」、「時事熱點」等。這些頁面將香港示威者比作「伊斯蘭國」戰士
，形容示威者是「曱甴兵」，並指右眼被射爆的少女是遭示威者所傷。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示將繼續監察各帳戶的行為，避免有人不誠實使用ｆｂ錯誤引導大眾，
並已向執法部門及行業合作夥伴分享他們的分析結果。

＊疑散播不實言論，推特砍上千水軍帳號＊

　　Ｔｗｉｔｔｅｒ在聲明中指，此次公布了９３６個來自中國政府的相關帳號，包括「ＨＫ時
政直擊」、「Ｄｒｅａｍ　Ｎｅｗｓ」，有充分證據顯示這是一場由國家支持的行動。這些帳號
故意且專門針對香港議題製造混亂，詆毀當地抗議行動的合法性和政治主張。由於違反了多項平
台政策，包括垃圾訊息、虛假帳號、協同造謠等，這些帳號已被Ｔｗｉｔｔｅｒ關停。
　　據Ｔｗｉｔｔｅｒ介紹，由於平台被中國大陸封鎖，很多大陸用戶要通過ＶＰＮ才能訪問
Ｔｗｉｔｔｅｒ。但這些帳號是通過同一個ＩＰ地址訪問Ｔｗｉｔｔｅｒ，而且沒有受到屏蔽。
Ｔｗｉｔｔｅｒ還強調，這９３６個帳號只是２０萬個類似帳號中表現最活躍的一部分。
　　Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，將會繼續保持警惕，打擊惡意發布訊息者，提供良好的對話環境。公
司正更新廣告政策，將不再接受國家控制新聞媒體刊登廣告，但沒有點名指出是哪些國營媒體。
強調制訂廣告政策時會考慮「傳媒自由與獨立性、股東架構、政治壓力等多項因素」。（ｃａ）

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