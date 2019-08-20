【大灣區】３２宗港資項目落戶廣東肇慶，計劃投資額近５百億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》作為粵港澳大灣區連接大西南樞紐城市的廣東省肇慶市，８月

２０日在肇慶新區商務中心舉辦２０１９肇慶港資項目集中簽約儀式，簽約項目３２宗，計劃投

資總額４８２億元（人民幣．下同）。

其中，投資超１０億元的項目達８個，既有雅居樂集團（０３３８３）投資３００億元在肇

慶新區打造的港式社區肇慶香港城項目，也有投資３５億元的肇慶奧士康科技產業園項目、投資

３０億元的平謙國際（肇慶）現代產業園（二期）項目等。（ｗｌ）

