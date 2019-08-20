  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2019 14:31

【大灣區】３２宗港資項目落戶廣東肇慶，計劃投資額近５百億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》作為粵港澳大灣區連接大西南樞紐城市的廣東省肇慶市，８月
２０日在肇慶新區商務中心舉辦２０１９肇慶港資項目集中簽約儀式，簽約項目３２宗，計劃投
資總額４８２億元（人民幣．下同）。
　　其中，投資超１０億元的項目達８個，既有雅居樂集團（０３３８３）投資３００億元在肇
慶新區打造的港式社區肇慶香港城項目，也有投資３５億元的肇慶奧士康科技產業園項目、投資
３０億元的平謙國際（肇慶）現代產業園（二期）項目等。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS20/08/2019
【FOCUS】「魔笛」再起、漁翁得利 「撤回」修例有轉機?
生財有道20/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：恒指26500阻力大
生財有道20/08/2019
【深圳先行】張智威：對大灣區經濟有利 深控、雅居樂現價可追入
國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】 嶄新HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金