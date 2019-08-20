【聚焦人幣】新ＬＰＲ定價公布，人幣即期低開１５５點報７﹒０６

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４５４，較上個交易日貶

８９點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５５點子，報７﹒０６００，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒０４４５。

人民銀行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機制，包括新增５年期以上品種，報價銀行擴至

包括外資、民營的１８家。全國銀行間同業拆借中心今日首次公布改革後的ＬＰＲ。一年期的新

ＬＰＲ報４﹒２５％，較舊機制下的４﹒３１％，下跌了６個基點，基本符合市場預期；而新增

的５年期ＬＰＲ報４﹒８５％。（ｃａ）

