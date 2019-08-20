《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的５００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元，連續第二日淨回籠。（
ａｃ）
20/08/2019 09:53
【人行收水】人行５００億逆回購利率持平，淨回籠１００億
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的５００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元，連續第二日淨回籠。（
ａｃ）
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