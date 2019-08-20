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即市新聞

20/08/2019 16:41

【修例風暴】英確認駐港領事館職員內地被拘，外交部指不了解情況

　　《經濟通通訊社２０日專訊》英媒《每日電訊報》引述英國駐北京大使館的消息確認，英國
駐香港總領事館的僱員Ｓｉｍａｎ　Ｃｈｅｎｇ　Ｍａｎ－ｋｉｔ日前在內地被拘留。英國外交
和聯邦事務部對事件表示極度關注，已向該名僱員的家人提供支援，並正在向廣東省及香港有關
部門了解事件。
　　中國外交部發言人耿爽在例行記者會上回應稱，不掌握英國駐香港領館僱員問題的有關情況
。對Ｔｗｉｔｔｅｒ和Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳
戶獲官方支持，針對香港近日的示威活動散播不實言論。耿爽回應，不了解刪除帳戶的具體情況
，但稱Ｔｗｉｔｔｅｒ和Ｆａｃｅｂｏｏｋ用戶有權表達他們對於香港局勢的觀點和看法。

＊職員疑於西九龍高鐵站內地口岸被拘，入境處駐粵辦警方三部門跟進＊

　　綜合報道指，Ｓｉｍａｎ　Ｃｈｅｎｇ今年２８歲，是居住在佐敦的香港人，他在領事館蘇
格蘭國際發展局內負責外貿、投資事務，他於８月８日前往深圳出席名為「Ｓｌｕｓｈ深圳
２０１９創投大會」的商務活動，之後便失去聯絡。
　　事件首先由港媒《香港０１》曝光，報道引述Ｓｉｍｏｎ的女朋友指，Ｓｉｍｏｎ當日中午
１２時左右經羅湖口岸入境深圳，原計劃當晚乘搭高鐵返港。根據Ｓｉｍｏｎ女友提供的有關聊
天記錄顯示，於當晚１０時４０分，Ｓｉｍｏｎ表示他在高鐵站準備過境（ｒｅａｄｙ　ｔｏ　
ｐａｓｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｔｈｅ　ｂｏａｒｄｅｒ），叫女友為他祈禱（ｐｒａｙ　
ｆｏｒ　ｍｅ），其後Ｓｉｍｏｎ便失去音訊。
　　從上述訊息判斷，相信Ｓｉｍｏｎ是在西九龍高鐵站內地口岸被拘留。警方經初步調查，　
發現該名男於上述日子經羅湖離開香港進入內地，無在港被捕紀錄。入境處表示，正通過香港政
府駐粵經濟貿易辦事處跟進事件，稱兩部門會緊密聯繫、提供可行協助，而西九龍失蹤人口調查
組亦在跟進事件。（ｅｙ）

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