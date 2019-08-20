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即市新聞

20/08/2019 13:36

【貿易開戰】商務部：美企對可折疊便攜式家具產品提起３３７調查

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據中國商務部網站消息指，美國ＧＣＩ　Ｏｕｔｄｏｏｒ　
Ｉｎｃ﹒公司１６日依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國國際貿易委員會（
ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷售的可折疊便攜式家具（Ｃｅｒｔａｉｎ
　Ｃｏｌｌａｐｓｉｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ）侵犯其專利權
，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。福建正盛日用品有限公司和振立（
漳州）工貿有限公司涉案。（ｃａ）

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