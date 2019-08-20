【貿易開戰】商務部：美企對可折疊便攜式家具產品提起３３７調查

《經濟通通訊社２０日專訊》據中國商務部網站消息指，美國ＧＣＩ Ｏｕｔｄｏｏｒ

Ｉｎｃ﹒公司１６日依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國國際貿易委員會（

ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷售的可折疊便攜式家具（Ｃｅｒｔａｉｎ

Ｃｏｌｌａｐｓｉｂｌｅ ａｎｄ Ｐｏｒｔａｂｌｅ Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ）侵犯其專利權

，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令。福建正盛日用品有限公司和振立（

漳州）工貿有限公司涉案。（ｃａ）

