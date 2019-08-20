【大灣區－專訪】港府冀廣東專才跨境工作，基建上馬構灣區新常態

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日報道》正當粵港澳大灣區作為國家戰略之際，中央於８月

１８日再將深圳定位為「中國特色社會主義先行示範區」，提出深圳要在「２０２５年建成現代

化國際化創新型城市」、「２０３５年建成具有全球影響力的創新創業創意之都」，更提出「抓

住粵港澳大灣區建設重要機遇，增強核心引擎功能」，明確了深圳在大灣區建設中的核心引擎功

能，而不是廣州或香港。大灣區各城之間的分工已漸露雛形，香港各類連接北面的工程亦急急上

馬。

大灣區在規劃上除了聚焦科技創新外，亦要為「一帶一路」建設添磚加瓦，結合大灣區２個

特別行政區及其餘９個城市的ＧＤＰ指數，外界預期大灣區將成為全球第三大都會區，排在日本

關東區及紐約都會區之後。

大灣區政策的前身是大珠江三角洲城鎮群，於２００８年，時任香港發展局局長的林鄭月娥

便曾在公開場合提出，有意透過粵港澳三地合作建成一個大城市群，林鄭月娥如今已貴為香港特

首，她在２０１８年的《施政報告》提及「大灣區」足足３４次。內地政府已於今年２月公布了

大灣區發展規劃綱要，廣東省更在上月提出了大灣區建設三年行動計劃。

仲量聯行在一份有關大灣區對本港地產帶來機遇的研究報告中提到，大灣區規劃重點在於資

本、人員及貨物在各城之間的流動。仲量聯行香港研究部主管馬安平接受《經濟通通訊社》訪問

時表示，香港工作年齡人口已快到頂，從廣東省引入人才來港工作是一個選項。但這些內地專才

可以住在哪裡？馬安平認為，是否需要實施類似「明日大嶼」的計劃來增加土地供應，則留待社

會討論。



＊一地兩檢＋大灣區證，跨市上下班省卻麻煩＊



大灣區一體化將消除貿易、資本、資訊及人流動的障礙，但香港作為特別行政區，始終與內

地仍然存在各種有形無形關口，資源未能充分流通，是未來三地需要解決的問題。以馬安平自己

為例，他在高鐵站內持ＡＰＥＣ商旅卡過關，但要與眾多內地乘客共用一個過關通道，他感到有

點不方便。外界廣傳粵港澳三地有意推出一款「大灣區證」，馬安平指類似的旅遊文件可加速區

內人員流動，他憧憬該證日後甚至可結合人面識別功能，一走過去便可快速過關。

為了實現人員自由流動，除了建設港珠澳大橋外，在香港高鐵站實施一地兩檢亦是一次大膽

的嘗試。儘管在政策討論期間，一直有聲音質疑，高鐵為節省少量停車時間，而在西九龍實施一

地兩檢的必要性，但設想日後大灣區方案落實，內地人每日來港工作、港人每日北上工作的模式

將成為常態，高鐵作為區內主要運輸工具，有了一地兩檢，乘客毋須途中下車過關兩次，忍受上

下班時段的長長人龍。香港政府在設想西九站一地兩檢方案時，或許是出於對香港在大灣區內定

位的長遠考慮。



＊競爭力及房屋問題成兩難，明日大嶼屬對策？＊



吸引內地專才來港工作，可能是香港政府落實大灣區一體化的一大目標。根據仲量聯行報告

顯示，預計香港工作人口在今年達到頂峰，之後便隨著低生育率和老齡化問題而逐步下降，香港

政府面對被邊緣化、稅基收窄及福利支出增加等問題，其中一個解決方法是增加外來工作人口。

馬安平表示，相比起外國，內地在文化上更靠近香港，他相信香港政府更願意從內地引入人才。

但並不是所有人都願意花超過一小時上下班，如何安置有意來港定居的「港漂」也是個問題

。香港房屋市場供應早已短缺，馬安平認為，考慮到這一點，香港政府需要思考應否繼續增加土

地供應，例如林鄭月娥在施政報告上提到的「明日大嶼」計劃，有助增加大量住宅用地。不過坊

間對此爭議不絕，再加上近日民間反對《逃犯條例》修訂運動，導致林鄭班子淪為跛腳鴨政府，

馬認為有關方案有待討論。

無論如何，馬安平認為大灣區方案持續醞釀，對香港住宅市場整體而言利好，尤其是豪宅市

場，因為大灣區令在內地做生意的超高淨值人士更有意願來港置業，帶動豪宅需求上升，哪怕需

要因此支付３０％的印花稅。據報告顯示，華南地區的超高淨值人士數目於過去３年增加

２３﹒７％至２１６８０人。

資源自由流動當然也包括資產的流動，隨著大灣區落實，香港政府會否考慮取消對區內其他

城市投資者實施的雙倍印花稅？馬安平認為建議合理，但他相信香港要先解決住房問題所帶來的

社會矛盾，才有空間去考慮這個想法。

