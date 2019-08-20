【大灣區－專訪】仲量聯行最看好深廣樓市，二線城市有待外溢利好

《經濟通通訊社記者楊英傑２０日報道》大灣區規劃正在火速推進中，人才及資金流動將會

是重中之重，因此備受粵港澳三地地產市場關注，仲量聯行香港研究部主管馬安平接受《經濟通

通訊社》訪問時表示，除香港外，他最看好深圳和廣州在未來１０年的發展。

馬安平認為深圳及廣州將會是短期內最受大灣區政策利好的內地城市，亦是會有最多外資進

駐的大灣區城市，因兩城始終位處一線，規模最大，預見會發展得最快；至於二三線城市方面，

馬認為要等待深圳、廣州繼續發展後，附近城市才能享受到其帶來的外溢利好，例如打工仔無力

支付深廣房租，改住惠州、佛山；又例如華為決定將總部從深圳搬到東莞，結果帶動當地經濟。

不過馬安平指出，投資大灣區二三線城市的風險在於，該等城市有大量待發展土地，尤其是

南沙區仍然處於開荒階段，樓價走勢很大程度上取決於大灣區規劃進展，本港發展商為了避免風

險，投地策略會趨向保守，例如選地主要集中在連接高鐵及地鐵的地段。



＊港寫字樓受惠規劃，惟擔心長期供應不足＊



仲量聯行又在報告中提到，認為本港寫字樓市場將會受惠於大灣區發展，報告根據政府數據

顯示，在中環以外地區從事金融、保險、地產及商業的人士已由２００８年的７１％增至

２０１７年的８２％，仲量聯行預期至２０２３年底，約８８％的新寫字樓供應將會坐落於非核

心商業區。因此，有最多金融、保險、地產及商業租戶的非核心商業區，例如港島東、黃竹坑及

九龍東，預期將最受惠於大灣區發展。

馬安平表示不擔心深圳寫字樓市場會產生分流效應，因香港仍處於需求爆滿的狀態，一來外

國公司來華做生意，辦公室地點首選仍然是香港，二來中國政府仍然希望內地企業可以「走出去

」，內地資本南下香港設立辦公室的趨勢不變。馬安平反而認為，香港寫字樓市場的最大問題在

於長期競爭力不足，因香港目前的寫字樓土地儲備只夠供應十年，但港府暫時未有做好長線的規

劃。



＊德事商務中心續擴業務，看好灣區商業地產機遇＊



反觀深圳寫字樓市場遇冷，由於大量新增供應入市，再加上互聯網企業經過一輪大淘汰後，

今年４月深圳甲廈空置率達到１８﹒２％，內媒引述多名中介表示，深圳多個寫字樓租金同比出

現兩至三成的跌幅。

不過在全球各地經營共享辦公室業務的德事商務中心（ＴＥＣ），則仍然看好深圳和廣州的

商業地產市場。ＴＥＣ打算在廣深持續擴大經營規模，如公司最近在廣州珠江新城設立了其最新

的兩層共享辦公空間，又考慮於明年上半年在深圳設立當地第二個共享辦公室。

ＴＥＣ全球高級開發總監Ｔｏｄｄ Ｌｉｉｐｆｅｒｔ對《經濟通通訊社》表示，相信大灣

區的發展將吸引更多新公司註冊，跨國及內地企業亦願意在大灣區擴展經營規模，而廣州及深圳

亦分別在發展琶洲及前海，以容納更多的新落地公司。Ｌｉｉｐｆｅｒｔ表示，在像前海這樣的

試驗區經營辦公室生意，能夠享受更靈活的租賃期限，政策優惠有助於擴張中的企業管理現金流

並降低風險。

