【ＦＯＣＵＳ】「魔笛」再起、漁翁得利，「撤回」修例有轉機？

【ＦＯＣＵＳ】香港最新失業率錄得兩年來首升、中環寫字樓閒置率飆至三年來高位之際，

大摩再吹響「魔笛」，將本地全年ＧＤＰ增長預測由１％大幅下調至－０﹒３％，「熊」過早前

星展的０％預測。

除了中央拍板支持深圳建設「中國特色主義先行示範區」，引發Ｐｌａｎ Ｂ揣測，坊間多

項指標皆顯示，修例風暴令香港元氣大傷，「漁翁得利」者卻甚眾。坊間傳言，北京設死線要求

國慶前平息修例爭議，而從特首林鄭月娥到監警會主席梁定邦的最新表態看，「港傷」盡早止血

是否曙光在望？



＊大摩料香港全年負增長，深圳曼谷台灣偷笑＊



沒有最淡、只有更淡！港府上周四（１５日）後知後覺大削今年實質增長率預測２個百分點

至０％－１％後；大摩最新指，全年經濟增速恐錄－０﹒３％，因貿易緊張、本地動盪、較高利

率。該行並預計，本季按年增速料降至－１﹒５％的十年低點（第二季為

０﹒５％）。

從恆指、樓市表現看，香港經濟或未如政府所稱「差過ＳＡＲＳ、海嘯」，但最新失業率升

至２﹒９％，錄得過去兩年來首次上升；７月中環商業區寫字樓閒置率飆至三年來高位；恆指下

降中的５０天移動均線即將向下穿越２００天均線，或形成「死亡交叉」……可謂警示黃燈頻閃

。

值得一提的是，修例風暴令香港元氣大傷，「漁翁得利」者卻甚眾。除了獲中央加持、有望

於２０２５年躋身全球城市前列的深圳，還有新加坡、泰國、台灣等地齊暗自偷笑。據總部位於

倫敦的國際銀行轉帳公司Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｗｉｓｅ數據顯示；截至８月，香港的資金流入╱

流出比例已由年初時的大致相當攀升至逾２﹒６倍，意味客戶每１美元流入香港，同時即有約２

﹒６美元流出。



＊允許建立對話平台，監警會指不應排除獨立調查＊



跟長實（０１１１３）、新地（０００１６）、資策（００４９７）、泛海

（００１２９）不約而同推遲三處半山豪宅發售相比，上周開售的位於曼谷湄南河畔５２層高、

共計１４６戶的酒店管理式住宅，據悉已有四成獲中港台買家搶購。另據台灣內政部移民署披露

，首７月赴台居留和定居的港人按年大增２８％，且更多申請正排隊中；當地較早時更上調全年

經濟增長預測至２﹒４６％。

旅遊、零售、出口、地產已齊現寒意；若修例風暴繼續發酵，並殃及股市樓市、失業率惡化

、資本大量外流，「完美風暴」一旦形成，於派糖之外未見新思維的港府會否「回天乏術」？

從特首林鄭月娥到監警會主席梁定邦的最新表態看，「政治問題、政治解決」似稍現曙光。

特首今早於行政會議前見傳媒時稱，將馬上展開工作，構建對話平台；而監警會主席梁定邦則「

放風」指，解決僵局首先須從正式「撤回」修例開始，政府不應排除稍後成立獨立調查委員會的

可能，而監警會將率先招募包括來自英國、加拿大的海外專家加入小組調查。

港府能否抓住市民「８．１８」和平理性表達訴求的契機打開僵局，正式宣布撤回修例？拭

目以待特首及一眾司局團隊、行會成員的政治智慧。

