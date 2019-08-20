《股壇解碼－戴名》美股高處不勝寒；莎莎國際（１７８）難復當年

《股壇解碼》美股大跌後即時反彈，走勢成標準Ｖ型反彈，相信很多圖表派都會肯定地說美

股的市底良好，加上美國的經濟數據並不算差（只是比別人好而已），加上特朗普推遲對中國商

品開徵關稅，引致市場突然盛傳貿易戰快將落幕，一遍利好氣氛湧現，但要留意標指期權只有重

倉位置３０５０點出現加倉跡象，在反彈中的倉位沒有越造越高的跡象，投資者雖然短期內可以

繼續看好美股，但不宜過分憧憬美股能再創新高。



＊順水推舟＊



正當香港反送中事件越演越烈之際，台灣不只一次表現出對中國的畏懼和不妥協，美國借機

再次扮演國際警察的角色，難得有人願意大手買軍火，美國自然是大發戰爭財，Ｆ１６的訂單自

然是水到渠成，儘管中國提出反對，美國仍然是樂於做這順水人情，在這筆交易的新聞公開的同

時，美國推遲對中國商品開徵關稅，事情是否那麼巧合，美國通過售台軍火賺錢卻在關稅上讓步

，是否雙方高層的默許還是巧合，這就要讓時間來證明了。



＊誤中圈套＊



中國在近幾年不斷給予低下階層越來越多的福利，國家其中一個口號就是在未來數年幫貧窮

國民脫貧，但看著國策現在的走向，和很久前的一個國家很像，當時那個國家給工人提高待遇，

財政不夠就徵收重稅，最後將資本家的產業收歸國有，閉關鎖國後再提高關稅，資本家在經濟增

長向下時紛紛出走，走資潮陸續出現，拼命的增加Ｍ２的貨幣供應，連帶造成高通脹，經濟最後

一落千丈，以上說的就是貝隆時代的阿根廷。現在的中國有很多政策和當時的阿根廷很相似，如

果中國真的用行政手段讓部分企業難以立足的話，阿根廷的中等國家收入陷阱將在中國出現，維

持今年上證指數的低位在２４５０點。



＊水靜鵝飛＊



恆指上周是大上大落，在下試低位２４８９９點後即日Ｖ型反彈到２５４９５，近期恆指每

天波幅增加，衍生品像牛熊證這些可以說是屍橫遍野，現階段只宜挑選優質股票分段吸納。之前

推薦的領展房產基金（００８２３）近期亦在低位反彈，預期股價短期內將挑戰１００的歷史新

高，投資者可以趁這次反彈趁機吸納。



＊股票簡評＊



莎莎國際（００１７８）主要在亞洲從事化粧品零售業務，集團從三十多年前一個商場小店

發展到今天旗下坐擁２７０個零售網點，銷售超過７００個品牌的連鎖集團，可以說是親歷香港

經濟的多次起跌。對莎莎國際來說，整個業務架構現在是面對極艱難的困境，首先是營業額雖然

在近兩年有輕微反彈，但還是回不到２０１５年的８９﹒５億；毛利率和淨利率表現持續疲弱；

今年（２０１９年）年首季數據全面下跌，加上近日遊行示威不斷，第二季和第三季的表現相信

會更慘不忍睹；現金流也從２０１５年約８﹒５億持續下降；莎莎國際過度依賴港澳門店的表現

也是硬傷，主要因為港澳門店的客戶群大部分來自國內，在人民幣匯率偏軟的情況下，來港旅客

的消費欲肯定大不如前，加上國內的最大對手ＳＥＰＨＯＲＡ（ＬＭＶＨ的子公司）近年積極擴

張，相信莎莎國際希望透過中國市場來救亡的機會又要大打折扣；最後一點是護膚品都有一個保

質期，集團以往是透過貨如輪轉來賺取利潤，莎莎國際當市況逆轉的時候將面對大量的產品積壓

，如果積壓時間長了，消費者不一定願意購買保質期短的產品，這種種因素都對莎莎國際的股價

帶來負面影響，投資者不宜對股價未來走勢抱樂觀態度，有貨宜先行沽出，靜待股價回落到

１﹒１元附近買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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