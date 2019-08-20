《經濟通通訊社２０日專訊》中天國際（０２３７９）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
公司股權持有人應佔溢利將較去年同期約１３９３萬元人民幣增長超過４倍，即約６９６５萬元
人民幣。
預期溢利增長主因政府徵用所持青島部分土地已獲補償而確認其收益，加上該被徵用土地所
涉稅款因早前已計提入帳而得以回撥所致。
該集團將於規定時限內公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈喜】中天國際（０２３７９）料中期溢利增逾４倍
《經濟通通訊社２０日專訊》中天國際（０２３７９）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
公司股權持有人應佔溢利將較去年同期約１３９３萬元人民幣增長超過４倍，即約６９６５萬元
人民幣。
預期溢利增長主因政府徵用所持青島部分土地已獲補償而確認其收益，加上該被徵用土地所
涉稅款因早前已計提入帳而得以回撥所致。
該集團將於規定時限內公布業績。（ｗｈ）
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