《經濟通通訊社２０日專訊》帝國集團（００７７６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
虧損將不少於３６００萬元，而去年同期則虧損約１３３０萬元。
虧損增加主因推出手機遊戲推廣支出及採購新手機遊戲相關成本增加。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈警】帝國集團（００７７６）料中期蝕不少於３６００萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》帝國集團（００７７６）發盈警，預期截至６月３０日止中期
虧損將不少於３６００萬元，而去年同期則虧損約１３３０萬元。
虧損增加主因推出手機遊戲推廣支出及採購新手機遊戲相關成本增加。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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