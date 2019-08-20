【企業盈警】褔晟國際（００６２７）料中期稅後利潤減少

《經濟通通訊社２０日專訊》褔晟國際（００６２７）預期，截至６月３０日止中期稅後利

潤較去年同期受已發行可換股債券的衍生工具部分公允值變動實現收益及兌換收益的影響而有所

減少，但在經營方面，期內所出租物業錄估值收益，且物業銷售營業額及毛利均上升。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

