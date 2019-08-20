【企業盈警】雋泰（００６３０）料中期盈轉虧蝕１６５０萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》雋泰控股（００６３０）預期截至６月３０日止中期將虧損約

１６５０萬元，而去年同期錄溢利約３４０萬元。

業績轉盈為虧主因期內營業額減少，加上對比去年同期錄得持作買賣投資的未變現公允價值

收益約４９０萬元，期內錄得持作買賣之上市證券投資未變現公允價值虧損約３７０萬元。此外

，該集團指行政開支增加，因期內授出購股權產生以股份為基礎之付款開支約５００萬元及期內

確認商譽減值虧損約４１０萬元所致。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

