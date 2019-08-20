《經濟通通訊社２０日專訊》梧桐國際（００６１３）原先預期截至６月３０日止中期股東
應佔盈利約２３００萬元，較去年同期減少約６２％，但根據最新未經審核綜合管理帳目初步審
閱，所錄股東應佔盈利約３２００萬元，較去年同期盈利按年只減少約４８％。
該集團指有關得盈利跌幅較原先所預期為少，主因按公平值列帳及列入損益表之上市股本投
資公平值收益較高，而其他金融資產無需減值。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈警】梧桐（６１３）料中期盈利跌幅由６２％收窄至４８％
《經濟通通訊社２０日專訊》梧桐國際（００６１３）原先預期截至６月３０日止中期股東
應佔盈利約２３００萬元，較去年同期減少約６２％，但根據最新未經審核綜合管理帳目初步審
閱，所錄股東應佔盈利約３２００萬元，較去年同期盈利按年只減少約４８％。
該集團指有關得盈利跌幅較原先所預期為少，主因按公平值列帳及列入損益表之上市股本投
資公平值收益較高，而其他金融資產無需減值。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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