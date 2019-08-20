【企業盈警】中能控股（００２２８）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》中能控股（００２２８）預期截至６月３０日止中期錄得虧損

，而去年同期則錄得溢利約１﹒２４億元。

該集團指轉盈為虧主因收益較去年同期減少逾７５％，加上去年同期確認的自２００９年至

２０１７年的天然氣銷售一次性收益並無於期內再次出現。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

