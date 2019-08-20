《經濟通通訊社２０日專訊》中能控股（００２２８）預期截至６月３０日止中期錄得虧損
，而去年同期則錄得溢利約１﹒２４億元。
該集團指轉盈為虧主因收益較去年同期減少逾７５％，加上去年同期確認的自２００９年至
２０１７年的天然氣銷售一次性收益並無於期內再次出現。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈警】中能控股（００２２８）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社２０日專訊》中能控股（００２２８）預期截至６月３０日止中期錄得虧損
，而去年同期則錄得溢利約１﹒２４億元。
該集團指轉盈為虧主因收益較去年同期減少逾７５％，加上去年同期確認的自２００９年至
２０１７年的天然氣銷售一次性收益並無於期內再次出現。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
|國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
|興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
|接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】新一代 HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
|FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
|生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰