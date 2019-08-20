【企業盈喜】北燃藍天（０６８２８）料中期淨溢利增加

《經濟通通訊社２０日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）預期截至６月３０日止中期淨溢

利將增加。

該集團指淨溢利上升主因天然氣業務，特別是液化天然氣業務規模擴大，在內地提升供應鏈

管理能力，帶來收益及毛利增加、期內應佔聯營公司溢利增加，主要是京唐液化天然氣接收站項

目，加上期內金融資產減值虧損撥回。

該集團又指期內天然氣銷售大幅增加，降本增效措施節流創利，行政開支於銷售大幅增加，

情況下保持平穩。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

