《經濟通通訊社２０日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）預期截至６月３０日止中期淨溢
利將增加。
該集團指淨溢利上升主因天然氣業務，特別是液化天然氣業務規模擴大，在內地提升供應鏈
管理能力，帶來收益及毛利增加、期內應佔聯營公司溢利增加，主要是京唐液化天然氣接收站項
目，加上期內金融資產減值虧損撥回。
該集團又指期內天然氣銷售大幅增加，降本增效措施節流創利，行政開支於銷售大幅增加，
情況下保持平穩。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈喜】北燃藍天（０６８２８）料中期淨溢利增加
《經濟通通訊社２０日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）預期截至６月３０日止中期淨溢
利將增加。
該集團指淨溢利上升主因天然氣業務，特別是液化天然氣業務規模擴大，在內地提升供應鏈
管理能力，帶來收益及毛利增加、期內應佔聯營公司溢利增加，主要是京唐液化天然氣接收站項
目，加上期內金融資產減值虧損撥回。
該集團又指期內天然氣銷售大幅增加，降本增效措施節流創利，行政開支於銷售大幅增加，
情況下保持平穩。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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