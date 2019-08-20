【企業盈警】港大零售（０１２５５）料中期虧損最高４００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》港大零售（０１２５５）預期截至６月３０日止中期淨虧損介

乎約３００萬至４００萬元，而去年同期淨虧損約４０萬元。

該集團指淨虧損預期增幅主因期內缺少去年同期出售物業所錄得一次性收益約７５７萬元，

加上管理開支就未來發展擴張管理團隊而增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

