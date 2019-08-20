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即市新聞

20/08/2019 07:53

【企業盈警】精英匯（０１７７５）料全年溢利減少最高７０％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》精英匯（０１７７５）預期截至７月３１日止年度股東應佔溢
利較去年度所錄相關溢利２５８８萬元減少約５０％至７０％，即介乎約７７６萬至１２９４萬
元。
　　該集團指溢利減少主因私立中學輔助教育服務沒有身份重覆的學生修讀人數及課節修讀人次
總數減少，導致本年度總收入減少，加上經營租賃開支增加及教學中心佔用率下降所致。
　　該集團預期於１０月公布業績。（ｗｈ）

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