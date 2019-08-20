《經濟通通訊社２０日專訊》中核國際（０２３０２）預期截至６月３０日止中期溢利較去
年同期溢利５２４萬元減少。
該集團指電子及其他產品貿易業務收入、毛利及除稅前盈利比去年同期大幅增長，惟投資中
核融資租賃而產生貸款利息開支，加上期內沒有稅務撥備之回撥，而去年同期稅務撥備之回撥金
額約４９７萬元。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈警】中核國際（０２３０２）料中期溢利減少
《經濟通通訊社２０日專訊》中核國際（０２３０２）預期截至６月３０日止中期溢利較去
年同期溢利５２４萬元減少。
該集團指電子及其他產品貿易業務收入、毛利及除稅前盈利比去年同期大幅增長，惟投資中
核融資租賃而產生貸款利息開支，加上期內沒有稅務撥備之回撥，而去年同期稅務撥備之回撥金
額約４９７萬元。（ｗｈ）
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