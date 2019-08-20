【企業盈警】普天通信（０１７２０）料中期溢利大幅減少

《經濟通通訊社２０日專訊》普天通信（０１７２０）預期截至６月３０日止中期溢利及收

入比去年同期溢利及收入分別為４０６０萬元和３﹒７２億元人民幣大幅減少。

該集團指，溢利減少主因行業內的光纜市場價格下降導致光纜銷售業務的毛利率大幅下滑、

銷售團隊擴充致使銷售及分銷開支增加，加上為光纖廠房建設而擴大的貸款規模導致融資成本上

漲。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

