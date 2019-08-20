【企業盈警】大發地產（０６１１１）料中期利潤升５７倍

《經濟通通訊社２０日專訊》大發地產（０６１１１）預期截至６月３０日止中期錄得母公

司擁有人應佔利潤逾２﹒９億元人民幣，較去年同期相關利潤約５００萬元人民幣升５７倍。

該集團指有關利潤大幅增加主因出售出物業確認的收益增加。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

