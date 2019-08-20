《經濟通通訊社２０日專訊》大發地產（０６１１１）預期截至６月３０日止中期錄得母公
司擁有人應佔利潤逾２﹒９億元人民幣，較去年同期相關利潤約５００萬元人民幣升５７倍。
該集團指有關利潤大幅增加主因出售出物業確認的收益增加。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
20/08/2019 07:53
【企業盈警】大發地產（０６１１１）料中期利潤升５７倍
《經濟通通訊社２０日專訊》大發地產（０６１１１）預期截至６月３０日止中期錄得母公
司擁有人應佔利潤逾２﹒９億元人民幣，較去年同期相關利潤約５００萬元人民幣升５７倍。
該集團指有關利潤大幅增加主因出售出物業確認的收益增加。
該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）
|國際動態20/08/2019
泰國外交部 反對中印旅客免簽證
|興證快訊19/08/2019
經濟衰退來臨？
|接通華為19/08/2019
【5G 通訊技術】新一代 HUAWEI Balong 5000 商用晶片有何獨特優勢
|FOCUS19/08/2019
【FOCUS】「深圳」、「利率」政經兩招 北京冀動力重整
|生財有道19/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：國泰股價短期或橫行
|國際動態19/08/2019
約翰遜出訪德法 冀脫歐解死結
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰