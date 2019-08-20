長實（０１１１３）斥２５２億元購英國釀酒廠及酒館營運商

《經濟通通訊社２０日專訊》長實集團（０１１１３）公布，建議斥約２７億英鎊

（約２５２億港元）現金，收購在倫敦上市的英國釀酒廠及英式酒館營運商ＧＲＥＥＮＥ

ＫＩＮＧ ＰＬＣ全部股權。

長實建議以每股８５０便士（約８０﹒８港元），收購ＧＲＥＥＮＥ ＫＩＮＧ ＰＬＣ，

現金代價乃按其於４月２８日止５２周期間除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益４﹒８２億英鎊

（約４５﹒７９億港元）計算約９﹒５倍之企業價值。目前長實集團持有ＧＲＥＥＮＥ

ＫＩＮＧ ＰＬＣ約２﹒９％股權。



＊收購項目具吸引力，可產生現金流＊



該集團指，ＧＲＥＥＮＥ ＫＩＮＧ ＰＬＣ於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過

２７００間英式酒館、餐廳及酒店，於４月２８日，擁有１６８７家由其經營的英式酒館、餐廳

及酒店，而８１％物業均具永久業權或作長期租賃。此外，ＧＲＥＥＮＥ ＫＩＮＧ ＰＬＣ截

至４月２８日止５２周期間收入為２２﹒１７億英鎊（約２１０﹒６１億港元），除稅後純利１

﹒２億英鎊（約１１﹒４４億港元），資產淨值為２１﹒０８億英鎊（約２００﹒２５億港元

）。

長實指，投資受惠於房地產支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的業務，而英國英式酒館

及釀酒業擁有此類特質，亦已投資英國英式酒館行業，並擁有一小部分英式酒館，而全數均出租

予ＧＲＥＥＮＥ ＫＩＮＧ ＰＬＣ，而收購的項目具吸引力條件包括於英國英式酒館具市場規

模地位、擁有永久業權及長期租賃物業及強健財務狀況。（ｗｈ）

