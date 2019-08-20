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20/08/2019 07:58

長實（０１１１３）斥２５２億元購英國釀酒廠及酒館營運商

　　《經濟通通訊社２０日專訊》長實集團（０１１１３）公布，建議斥約２７億英鎊
（約２５２億港元）現金，收購在倫敦上市的英國釀酒廠及英式酒館營運商ＧＲＥＥＮＥ　
ＫＩＮＧ　ＰＬＣ全部股權。
　　長實建議以每股８５０便士（約８０﹒８港元），收購ＧＲＥＥＮＥ　ＫＩＮＧ　ＰＬＣ，
現金代價乃按其於４月２８日止５２周期間除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益４﹒８２億英鎊
（約４５﹒７９億港元）計算約９﹒５倍之企業價值。目前長實集團持有ＧＲＥＥＮＥ
ＫＩＮＧ　ＰＬＣ約２﹒９％股權。

＊收購項目具吸引力，可產生現金流＊

　　該集團指，ＧＲＥＥＮＥ　ＫＩＮＧ　ＰＬＣ於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過
２７００間英式酒館、餐廳及酒店，於４月２８日，擁有１６８７家由其經營的英式酒館、餐廳
及酒店，而８１％物業均具永久業權或作長期租賃。此外，ＧＲＥＥＮＥ　ＫＩＮＧ　ＰＬＣ截
至４月２８日止５２周期間收入為２２﹒１７億英鎊（約２１０﹒６１億港元），除稅後純利１
﹒２億英鎊（約１１﹒４４億港元），資產淨值為２１﹒０８億英鎊（約２００﹒２５億港元
）。　
　　長實指，投資受惠於房地產支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的業務，而英國英式酒館
及釀酒業擁有此類特質，亦已投資英國英式酒館行業，並擁有一小部分英式酒館，而全數均出租
予ＧＲＥＥＮＥ　ＫＩＮＧ　ＰＬＣ，而收購的項目具吸引力條件包括於英國英式酒館具市場規
模地位、擁有永久業權及長期租賃物業及強健財務狀況。（ｗｈ）

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