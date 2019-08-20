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20/08/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近３５億，買騰訊建行工行友邦沽融創

　　《經濟通通訊社２０日專訊》港股周一早上發力而上，中央表示將會對深圳進行「中國特色
社會主義先行示範區」，刺激恆指連升四日，並修復十天線（２５７９６點），高見２６３５６
點，另外部分中資股被納入為國指成分股，帶動大市整體氣氛造好。恆指收市報２６２９１點，
升５５７點或２﹒１７％，四連升累漲１０１０點或４％。
　
＊魚缸反彈，惟北水流入急減＊
　
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒６９億元人民幣，但較上周五（１６日）大減
３７﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、建行（００９３９）、工行
（０１３９８）及友邦（０１２９９）；淨賣出最多的個股是融創（０１９１８）。
　　主板成交９６６﹒３２億元升５﹒６％。，其中港股通成交１０８﹒５６億元，佔總成交
１１﹒２％。
　
＊騰訊遇政策紅利，５億北水捧場＊
　
　　中央支持深圳綜合應用大數據、雲計算、人工智能等技術，提高社會治理智能化專業化水平
，更支持深圳建設各類科研中心，總部位於深圳的騰訊獲政策紅利，股價急漲３﹒２％，全日獲
５億元買入。內銀股周一跑輸大市，惟兩大行建行、工行分別獲３﹒９億元及３﹒１億元北水買
入，重磅股友邦獲２﹒５億元北水進駐。
　　內房股融創全日大升超過半成，惟遭４５７１萬元北水沽出。（ｅｙ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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