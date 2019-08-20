《日入而息》小米少賺三成，大摩降港經濟預測至負增長，港股回吐

《今天重點》﹡小米（０１８１０）中期純利按年跌３３﹒６％，不派息；小米次季智能手

機收入按年升５％，毛利率升至８﹒１％

﹡煤氣（００００３）中期純利按年跌１８﹒８％，中期息１２仙；煤氣上半

年本港煤氣銷售量按年跌２﹒３６％

﹡大摩調低今年增長預測至－０﹒３％，樓價最多跌一成

﹡本港７月份整體通脹率維持３﹒３％，高於市場預期



《即日市況》﹡港股連升四日後回吐，全日收跌６０點報２６２３１，成交７９５億



《深滬股市》﹡ＬＰＲ下調或影響銀行盈利，滬指跌０﹒１％止四連升



《美元匯價》﹡歐元區若再推刺激措施，或提振匯價；歐元最新報１﹒１０８２╱８５，日

圓最新報１０６﹒３３╱３６



《公司業績》﹡煤氣（００００３）中期純利按年跌１８﹒８％，中期息１２仙

﹡華潤置地（０１１０９）中期純利按年升４３﹒８％，中期息０﹒１２９元

人民幣；潤地中期核心溢利按年增長１１﹒３％，毛利率跌近１０個百分點

﹡３６１度（０１３６１）中期多賺９﹒７％，連特息共派９﹒３仙

﹡嘉華國際（００１７３）中期純利按年升１﹒６４倍，派中期息６仙；嘉華

國際核心盈利大幅上升至１４﹒８億元，已簽約銷售６４億元

﹡嘉里建設（００６８３）中期純利跌一成至３６億元，派中期息０﹒４元；

嘉里建設中期基本盈利增１０３％，香港物業營業額３３億元

﹡中國建築興業（００８３０）中期多賺２０﹒４％至１﹒１億，派中期息

１﹒２仙

﹡美的置業（０３９９０）中期多賺逾兩成至１７﹒７億元人民幣，不派息

﹡中遠海運國際（００５１７）中期純利跌１８％，派中期息７仙

﹡阜豐（００５４６）中期多賺９５％至６億元人民幣，派中期息９﹒３港仙

﹡昂納（００８７７）中期純利按年跌約２６％至８３１１萬元，不派息

﹡國泰君安（０１７８８）中期多賺２６％至６﹒４億元，派息４﹒２仙

﹡中廣核新能源（０１８１１）中期多賺６﹒７％至７３４０萬，不派中期息

﹡英皇鐘錶珠寶（００８７７）中期純利按年跌２５％，中期息０﹒３５仙

﹡龍源電力（００９１６）上半年多賺０﹒５％至３２億元人民幣，不派息

﹡酒鬼酒半年盈利增３６％，下半年將繼續加強價格管控

﹡立訊精密半年盈利增長８２％，收入增７８％

﹡天工國際（００８２６）中期純利按年升７７％，不派中期息

﹡方達控股（０１５２１）中期純利按年升２﹒３倍，不派中期息



《公司資訊》﹡煤氣（００００３）上半年本港煤氣銷售量按年跌２﹒３６％

﹡蘇家碧辭任港鐵公司事務總監等職務，明年初生效

﹡ＡＶ策劃推廣（０８４１９）主席出售１０００萬股獲分派股份

﹡愛酷游提交香港ＩＰＯ申請，Ａｐｐ激活用戶超過半億

﹡ＩＴＰ（０８４４６）向聯交所申請轉至主板上市

﹡中國旭陽（０１９０７）下半年資本開支為２０億元人民幣

﹡中煙國際（０６０５５）控股股東更改公司名稱

﹡利駿集團（０８３６０）主要股東出售１﹒４４億股，涉資７５６萬元

﹡東陽光藥（０１５５８）肝炎新藥已交上市申請，料第三季前受理

﹡信義玻璃（００８６８）獲創始股東李清懷三日增持２００萬股

﹡春來教育（０１９６９）與蘇州科技大學簽訂轉設辦學正式協議

﹡美的置業（０３９９０）維持全年銷售目標千億人幣，下半年約加快銷售步

伐

﹡國藝娛樂（０８２２８）擬實施債權人計劃，發行新股及可換股債券

﹡慕容控股（０１５７５）經獨立調查後上年度業績無重大錯誤陳述，今日復

牌

﹡錦興國際（０２３０７）旗下附屬獲提供借１３億元定期貸款融資

﹡ＫＡＫＩＫＯ（０２２２５）擬改名為今海國際集團控股有限公司

﹡新昌集團控股（００４０４）就聯交所取消其上市地位提交覆核書面申請



《國企紅籌》﹡中國信息科技（０８１７８）旗下附屬出售雲計算公司一成股權

﹡石藥（０１０９３）旗下附屬與興盟生物開展合作哮喘藥

﹡百宏實業（０２２９９）主要股東配售，恢復公眾持股量至近２６％

﹡珠海控股（００９０８）旗下船務公司與九洲船務訂立客輪租任協議

﹡國泰君安（０１７８８）上半年市場交投減少已反映悲觀情緒，料下半年或

緩和

﹡金隅（０２００９）成功競標北京寫字樓，代價為５１﹒８７億元人民幣



《神州民企》﹡全通（００６３３）託馬來西亞公司申請認證，推廣旗下鏡陣光伏技術



《中國要聞》﹡李克強稱開展職業培訓，用好１０００億失業保險基金

﹡上海發布臨港新片區管理辦法，加大重點領域對外開放

﹡建行出台２２條舉措對接臨港新片區

﹡特斯拉獲首張綜合驗收合格證

﹡中興通訊與奇瑞汽車簽訂協議打造５Ｇ行業應用示範

﹡哈藥股份尾盤漲停，李克強赴集團了解藥品價格等情況

﹡廣電總局建設５Ｇ及超高清電視，概念股電廣傳媒漲停

﹡銀保監發布規範性文件管理辦法

﹡去年末社保基金會已簽署委託投資合同達８５８０億

﹡去年全國養老保險基金投資收益率２﹒５６％

﹡深圳發展先行示範區，對深港兩地都有好處；３２宗港資項目落戶廣東肇慶

，計劃投資額近５００億人幣

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨回籠１００億；ＬＰＲ新機制並不會使房

貸利率下降；中國經濟沒通縮，市場利率已經明顯下降；推動銀行運用

ＬＰＲ，第三季起納入ＭＰＡ

﹡人行孫國峰稱ＬＰＲ改革對人民幣匯率沒有影響；短期內貸款利率下降或影

響銀行息差盈利

﹡新ＬＰＲ倒逼銀行提升風險定價能力

﹡銀保監周亮稱防止個別銀行協同設定貸款利率隱性下限

﹡日本最大電信公司ＮＴＴ宣佈恢復訂購華為新款手機

﹡商務部表示美企對可折疊便攜式家具產品提起３３７調查

﹡臨港新片區５０條細則將於下周推出

﹡華為再發內部ｅｍａｉｌ，任正非稱做好本職就是參戰

﹡銀保監批准廣發銀行發行不超過５００億人幣永續債

﹡１２８個藥品獲納入擬談判准入範圍，包括重大創新藥



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１０５２２﹒５點



《其他消息》﹡屋宇署６月批出２１份建築圖則及１９份入伙紙

﹡一名老翁疑遭兩警員虐待，北區醫院表示會配合警方調查；男長者醉酒被捕

疑遭警施虐，林卓廷記者會播閉路片段；警員涉嫌向老伯施虐，警方表示嚴

肅跟進；刑事方向查警員疑虐老；將軍澳斬人事件已拘一人

﹡司法機構委任練錦鴻、謝沈智慧和彭家光為區院法官

﹡上半年私宅落成５７３４伙，僅達政府全年預測２８％

﹡本港７月份整體通脹率維持３﹒３％，高於市場預期

﹡科技園表示香港有不同產業發展，不擔心被深圳取代

﹡羅兵咸永道與科技園推資金募籌計劃，冀更多高質公司在香港落地

﹡深股通額度全日流走４﹒７億元；滬股通額度全日流走３﹒７億元，陸股通

流走１２﹒６億

﹡屈臣氏表示去年Ｚ世代在集團旗下品牌消費力增長２３％



《修例風暴》﹡民陣將就警方反對８１８遊行之決定申請司法覆核

﹡林鄭月娥稱將馬上建構對話平台，先與有心人溝通；監警會將聘海外專家及

增委員查警處理示威手法

﹡將軍澳昨晚發生斬人事件，《信報》女記者中刀危殆

﹡梁定邦稱撤回條例要求合理，不應排除設獨委會可能

﹡彭斯稱中方須尊重香港法律完整，央視反駁說法荒謬

﹡解放軍集結邊境，田北辰引述消息指國慶日是出動死線

﹡疑散播不實言論，推特及ｆｂ封殺多個「網軍」專頁

﹡交銀國際表示港主要產業短期難恢復，經濟面臨下行壓力

﹡警方表示不偏不倚任何暴力事件，不會受涉事人背景影響

﹡英確認駐港領事館職員內地被拘，外交部指不了解情況

﹡譚文豪已向國泰航空呈辭：保護其不再受到無理攻擊

﹡李澤楷稱反對暴力，會支付受襲記者一切醫療復康開支

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