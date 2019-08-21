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21/08/2019 07:47

《日出而作》小米中期少賺三成四，夜期險守二萬六，美股回落

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５９６２．４４　跌　１７３．３５點╱０．６６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９００．５１　跌　　２３．１４點╱０．７９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９４８．５６　跌　　５４．２５點╱０．６８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１２５．００　跌　　６４．６５點╱０．９０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１６５１．１８　跌　　６４．１９點╱０．５５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３４４．６４　跌　　２６．９２點╱０．５０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．２６，歐元兌美元１．１０９８

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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