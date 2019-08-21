《日出而作》小米中期少賺三成四，夜期險守二萬六，美股回落

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９６２．４４ 跌 １７３．３５點╱０．６６％
標普５００ ２９００．５１ 跌 ２３．１４點╱０．７９％
納斯達克 ７９４８．５６ 跌 ５４．２５點╱０．６８％
倫敦富時１００ ７１２５．００ 跌 ６４．６５點╱０．９０％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５１．１８ 跌 ６４．１９點╱０．５５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３４４．６４ 跌 ２６．９２點╱０．５０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．２６，歐元兌美元１．１０９８
21/08/2019 07:47
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《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５９６２．４４ 跌 １７３．３５點╱０．６６％
標普５００ ２９００．５１ 跌 ２３．１４點╱０．７９％
納斯達克 ７９４８．５６ 跌 ５４．２５點╱０．６８％
倫敦富時１００ ７１２５．００ 跌 ６４．６５點╱０．９０％
法蘭克福ＤＡＸ １１６５１．１８ 跌 ６４．１９點╱０．５５％
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